شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت اليمامة" ترتفع 53% خلال الربع الثاني 2021 لزيادة كمية المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة اسمنت اليمامة، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 52.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 77.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 50.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 80.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 56.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع كمية المبيعات للربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض مخصص الزكاة الشرعية و انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

وارتفعت الإيرادات إلى 202.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 167.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 132.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 174.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 54.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 124 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2020.