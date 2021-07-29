شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسلاك" ترتفع 16% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع 75 هللة للسهم عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة إتحاد مصانع الأسلاك، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 15.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 14.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 16.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 14.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى نمو حجم المبيعات و رد مبلغ ( الانخفاض المحمل علي المدينين التجاريين - كوفيد 19)، وعلي الرغم من ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية و مصروف الزكاة.

وارتفعت الإيرادات إلى 217.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 194.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 30.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 27.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2021، بقيمة 26.3 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 16.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل أرباح بلغت 15.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى نمو حجم المبيعات صاحبه انخفاض فى مجمل الربح كما انخفضت المصاريف البيعية والعمومية.