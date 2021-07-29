شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية: أكثر من 34 ألف أسرة استفادوا من "البناء الذاتي" خلال النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للحصول على خيار البناء الذاتي ضمن برنامج "سكني" خلال النصف الأول من العام الجاري 34.89 ألف أسرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراضي من بناء وحداتهم السكنية؛ وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، استمراراً لجهود برنامج "سكني" في تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

وبلغ إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من "سكني" خلال النصف الأول من العام الجاري 111.56 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية، منها 87.89 ألف أسرة سكنت منازلها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن "سكني" يستهدف خدمة 220 ألف أسرة جديدة خلال العام الجاري 2021 بالاستفادة من خياراته وحلوله، مواصلاً توفير مخططات الأراضي البالغ عددها 223 مخططاً تتضمن أكثر من 180 ألف أرض، بالإضافة إلى المشاريع السكنية تحت الإنشاء والبالغ عددها 98 مشروعاً سكنيا توفّر أكثر من 143 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق وتاون وهاوس.

وكان برنامج "سكني" أعلن في مطلع شهر مايو الماضي إضافة 5 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، ليصل إجمالي المُخططات التي طرحت عبر "سكني" إلى 223 مخططاً توفّر أكثر من 180 ألف أرض.

ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.

وكان البرنامج قد وقع في وقت سابق 4 اتفاقيات مع عدد من الجهات ضمن ملتقى سكني للربع الأول للعام 2021 المنعقد في الرياض، وذلك بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وقدم برنامج "سكني" منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي.

ويضاف إلى ذلك تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي "سكني" ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين.