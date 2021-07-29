شكرا لقرائتكم خبر عن جي آي كابيتال: تحسن أسعار البترول الداعم القوي لنتائج "بترو رابغ" الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتبر عبدالله الحامد رئيس المشورة لدى شركة جي أي بي كابيتال، أن تحسن أسعار البترول، هو الداعم القوي للنتائج الإيجابية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ"، موضحاً أن أسعار منتجات الشركة لم تزل تواصل الأداء الجيد.

وأضاف الحامد أن تراجع سهم شركة "بترو رابغ" في تداولات الأربعاء، بعد ارتفاعه بنسبة 100% على مدى عام مضى.

ولفت إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك بعض المستثمرين، على المدى القصير، يعيدون النظر في حساباتهم، وبالتالي يحصل هذا التحرك على السهم، بحسب موقع قناة العربية.

وكشفت البيانات المالية لشركة "بترورابغ"، المُعلنة الثلاثاء الماضي، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021. و

وكانت "بترو رابغ" قد أعلنت في وقت سابق عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 1.422 مليار ريال تمثل 16.23% من رأس مال الشركة البالغ 8.760 مليار ريال، كما في 30 يونيو 2021.