الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 25-27 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 29-7-2021 بين 22-23 جنيها للكيلو في المزرعة في حين كان سعر المستهلك بين  25-27  جنيها للكيلو، سجلت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيه. . 

 

واستقرت أسعار الدواجن البلدى 28 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 30-33 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو . 

 

فيما سجلت كرتونة البيض في المزرعة 40.5 جنيها، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

 

الجدير بالذكر أن يبلغ حجم الإنتاج، وفقا للاحصائيات الرسمية، من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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