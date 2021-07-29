شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 25-27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 29-7-2021 بين 22-23 جنيها للكيلو في المزرعة في حين كان سعر المستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو، سجلت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيه. .

واستقرت أسعار الدواجن البلدى 28 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 30-33 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو .

فيما سجلت كرتونة البيض في المزرعة 40.5 جنيها، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

الجدير بالذكر أن يبلغ حجم الإنتاج، وفقا للاحصائيات الرسمية، من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة.