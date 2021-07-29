شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الخميس 29-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بعض أسعار العملات اليوم الخميس 29-7-2021 ما بين الاستقرار والارتفاع خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا كما كانت أسعارهما أمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.50 للشراء، 18.66 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.43 للشراء، 18.59 جنيه للبيع.

وارتفع أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.72 جنيه للشراء، 21.94 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 21.65 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لتحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل شهدت أسعار الدولار الأمريكى تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع خلال بدء التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر اليوم أمام الجنيه المصرى، ليستقر فى بنكى "الأهلي المصرى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، فى حين ارتفع بقيمة "قرش واحد" فى بنك القاهرة ليسجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.