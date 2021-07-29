شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليارت دولار استثمارات جديدة بالمنطقة الصناعية الروسية قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مشروع المنطقة الصناعية الروسية المقررة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطورا جديدا، بالتزامن مع الزيارة التي أجراها أمس المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية إلى روسيا، وشهدت تلك الزيارة التوقيع على ملحق للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2018، وتقضي برفع القيود المفروضة على دخول السوق المصرية لسكان المنطقة الروسية، وإتاحة بيع ما يصل إلى 100% من المنتجات المصنعة في المنطقة الروسية بالسوق المحلية.

وتبلغ الاستثمارات الروسية المتوقعة داخل المنطقة الصناعية الجديدة بشرق بورسعيد بنحو 6 مليارات دولار، لجذب الشركات الروسية العاملة في قطاعات صناعية محددة وهي تجميع السيارات وخدمات النقل البحري وتجميع الزيوت، في الوقت الذي أبدت فيه 25 شركة روسية على أقل تقدير اهتمامها للعمل بالمنطقة الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتأتي هذه الزيارة، في الوقت الذي تسابق فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الزمن لوضع جدول زمني أكثر وضوحا وأسرع فى التنفيذ، وهو ما شهدته أعمال اللجنة العليا الروسية المشركة التي عقدت مؤخرا بين مصر وروسيا بحضور وزير التجارة والصناعة نيفين جامع وفقا لمصدر مسؤول.

وتستهدف مشاورات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بدء العمل بالمرحلة الأولي من مشروع المنطقة الروسية بمنطقة شرق بورسعيد قبل نهاية العام الجاري والتي تشمل مليون متر مربع من إجمالي 5 ملايين متر مربع هي المساحة الإجمالية للمنطقة الروسية، علما بأن المنطقة الصناعي الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر هي الأولي خارج روسيا، وتسعي لتوطين قطاعات صناعية محددة ذات قيمة مضافة وهي تجميع السيارات وتعبئة الزيوت وخدمات النقل البحري.