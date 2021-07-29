شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الخميس 29-7-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدولار الأمريكى تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع خلال بدء التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الخميس الموافق 29-7-2021 أمام الجنيه المصرى، ليستقر فى بنكى "الأهلي المصرى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، فى حين ارتفع بقيمة "قرش واحد" فى بنك القاهرة ليسجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

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15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.63 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه.

15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.74 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.74 جنيه.