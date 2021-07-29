شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران السعودية تصدر تحديثاً جديداً على إجراءات سفر المواطنين للخارج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص، بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين إلى خارج السعودية.

وبحسب بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني، فإن التعميم نص على السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المعتمدة بالمملكة.

وذكرت الهيئة، أنه يستثنى من ذلك المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا خارج المملكة، وكذلك المتعافون من فيروس كورونا ولم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر، ومن أصيب بالفيروس وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من 9 أغسطس 2021.

وعلى ذات الصعيد، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، مؤخرا، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري منع سفر المواطنين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

كما تقرر إيقاف الرحلات الجوية مع الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، مواطنين وغيرهم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت منتصف شهر مايو الماضي عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.

وقالت الوزارة في بيان لها "استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية".

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع شهر مايو الماضي السماح بسفر المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي اللقاح أو مرور 14 يوما على الجرعة الأولى، على أن يبدأ السماح بالسفر بدءا من17 مايو الماضي (5 شوال).