شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات السعودية السلعية تقفز 120% في مايو بعد ارتفاع الصادرات البترولية 147% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 120% في شهر مايو 2021، لتصل إلى 82.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 37.3 مليار ريال في مايو 2020.

وقالت الهيئة في تقريرها الشهري، إن الصادرات في مايو 2020، تأثرت بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19.

وأرجعت الهيئة، زيادة الصادرات السلعية، إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 35.8 مليار ريال، بنسبة 146.7% في مايو الماضي لتبلغ 60.16 مليار ريال مقارنة بـ24.39 مليار ريال في مايو 2020، بحسب صحيفة الجزيرة السعودية.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.3% في مايو 2020، إلى 73.2% في مايو 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية بـ 10.5 مليار ريال، وبنسبة 14.6% بالمقارنة مع شهر أبريل 2021. كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 70% في مايو 2021، لتسجل قيمتها نحو 22.01 مليار ريال، مقابل 12.95 مليار ريال في مايو 2020.

وكانت أهم السلع في الصادرات غير البترولية اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما تعادل نسبة 35.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بمقدار 3.5 مليار ريال، بنسبة 82.9%، ومنتجات الصناعات الكيماوية ارتفعت بنسبة 86.4%، وتعادل نسبة 31.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

وذكرت الهيئة أن الوردات ارتفعت بنسبة 20.3% ما يعادل 7.5 مليار ريال، في مايو 2021، لتصل إلى 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال في مايو 2020، نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر مايو 2020.

وكان أكثرها تأثيراً معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 36.4%، والمنتجات المعدنية بنسبة 139.3%، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة بشهر أبريل السابق بنحو 5.4 مليار ريال، بنسبة 10.8%.

يشار إلى أن صادرات السعودية من النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية ارتفعت في ديسمبر 2020 إلى 7.71 مليون برميل يوميا من 7.42 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي.

وكانت صادرات السعودية من النفط الخام قد واصلت في نوفمبر الماضي الارتفاع وللشهر الخامس على التوالي لتبلغ ذروة سبعة أشهر.

وزاد إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية لأكبر مصدر للخام في العالم السعودية عن شهر أكتوبر السابق 46 ألف برميل يوميا.