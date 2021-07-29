شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع وبرنت يتجاوز 75 دولارا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2020، وعاد خام برنت ليتجاوز 75 دولارا للبرميل.

وفي الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 37 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 75.11 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.5 بالمئة مسجلة 72.78 دولار للبرميل.