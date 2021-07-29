شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفضل «التيسير النقدي» وتراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن اتبع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لهجة تميل إلى التيسير النقدي، مشيرا إلى استمرار وجود المزيد لفعله قبل البدء في تشديد السياسات، بينما قدم الدولار الضعيف المزيد من الدعم للمعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1815.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو تموز عند 1817.35 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1815 دولارا.