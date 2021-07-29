شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر: انتهاء تنفيذ أول أبراج سكنية بالمدينة سبتمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ياسر عبد الحليم، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن موعد انتهاء تنفيذ أول أبراج سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، والمقرر لها في سبتمبر 2022، موضحا أن تم بدء التنفيذ في شهر يونيو الماضى.

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم، لـ"الخليج 365" أن الأبراج تقام على مساحة 150 فدانا، بواقع 74 برجا، لافتا إلى أن ارتفاع البرج يصل لـ 30 مترًا، موضحا أن عدد الأبراج الجارى تنفيذها يصل لـ74 برجًا، ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار، لافتًا إلى أن هذه الارتفاعات لم يتم تنفيذها في المدينة من قبل.

وتابع: "يقع المشروع بمنطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، وتم صب كميات خرسانة عادية ومسلحة تنوعت بين صب قواعد عادية ومسلحة وأعمال خرسانات".

مدينة حدائق أكتوبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتعد باكورة مدن الجيل الرابع التى شهدت الانتهاء من أكبر مشروع إسكان اجتماعى، على مستوى المدن الجديدة، بواقع 90 ألف وحدة سكنية مقسمة على عدة مناطق.