شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال جانبي- تحليل - 29-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر الزوج أي ساكن مستسلما لاستمرار تعارض سلبية المتوسط المتحرك 55 باستقراره عند 130.50 أمام تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80, كذلك الثبات المتكرر ضمن محاور المسار الجانبي يدعونا لانتظار تجاوزه لإحدى المحاور لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نشير إلى أن استئناف الهجوم السلبي يحتاج إلى كسر الدعم المستقر عند 128.80 بينما اندفاع التداولات فوق الحاجز المستقر عند 131.10 سيشكل الباب الرئيسي للبدء بالهجوم الصاعد لتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.50 و 129.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي