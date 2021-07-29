شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالارتفاع-تحليل - 29-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج الضغوط الإيجابية والناتجة عن تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء بالإضافة إلى ثبات الدعم الإضافي المتمركز قرب 151.80 لنلاحظ بدء تشكيله لموجات صاعدة وتسجيله لمستوى 153.00.

الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, يدعونا للاستمرار بترجيح التداولات الصاعدة للفترة القريبة والمتوسطة, ولنتوقع استهداف السعر بذلك لمستوى 153.90 ومن ثم ليضغط على الحاجز الإضافي المستقر قرب 154.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.35 و 153.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد