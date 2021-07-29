شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفشل بتحقيق الكسر– تحليل - 29-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين تذبذبه الجانبي الأخير بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم الإضافي المستقر عند 1035.00 ليعيق ذلك محاولة استئناف الهجوم السلبي وليجبره على تشكيل بعض الموجات الصاعدة ليستقر بذلك قرب 1075.00.

نتوقع استمرار تذبذب السعر ضمن المسار الهابط لتنحصر التداولات خلال الفترة الحالية ما بين الدعم الحالي والمقاومة الأولية المتمثلة بمستوى 1105.00, أما نجاح السعر بتحقيق الكسر, فإن ذلك سيمكنه من تسجيل المزيد من الأهداف السلبية بانجذابه أولا نحو 980.00 ومن ثم لتمتد الخسائر نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 945.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 1035.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الهابط