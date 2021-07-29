الاقتصاد

سعر النحاس لا يزال صاعد– تحليل- 29-7-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس يوم أمس لتشكيل موجة سلبية مؤقتة ليختبر بذلك الدعم الأولي المستقر عند 4.4100 متأثرا بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الصاعد نتيجة لارتكازه المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق.

 

مما سبق, سنبقى على ترجيح التداولات الصاعدة ولنذكر بأهمية تجاوزه قريبا للعائق المستقر عند 4.6400 ليفتح ذلك الباب أمامه لاستئناف الهجوم الصاعد وتحقيق أهداف إضافية قد تبدأ من 4.7200 و 4.8600.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4200 و 4.7200

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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