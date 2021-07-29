شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال صاعد– تحليل- 29-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس يوم أمس لتشكيل موجة سلبية مؤقتة ليختبر بذلك الدعم الأولي المستقر عند 4.4100 متأثرا بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الصاعد نتيجة لارتكازه المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق.

مما سبق, سنبقى على ترجيح التداولات الصاعدة ولنذكر بأهمية تجاوزه قريبا للعائق المستقر عند 4.6400 ليفتح ذلك الباب أمامه لاستئناف الهجوم الصاعد وتحقيق أهداف إضافية قد تبدأ من 4.7200 و 4.8600.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4200 و 4.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد