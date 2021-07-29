شكرا لقرائتكم خبر عن 10.864 مليار جنيه استثمارات لهيئة البترول وشركات القطاع العام خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن حجم الاستثمارات المنفذه لمشروعات إدارة الهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام بلغت حوالي 10.864 مليار جنيه خلال عام 2020 .

وأضافت المصادر في تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن تلك الأستثمارات موزعة علي مجموعه من الأنشطة في مجالات للبحث والإنتاج ورفع كفاءة وتجديد وحدات الإنتاج وتحسين مواصفات المنتجات البترولية ورفع كفاءة خطوط الأنابيب وتحسين خدمة وتعبئة وتداول المنتجات البترولية ومشروعات الأمن الصناعي وحماية البيئة .

يذكر أن قطاع البترول نجح فى احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة .