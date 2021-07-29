شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمدة المصرية تغزو البرازيل وتصدير 130 ألف طن خلال 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات الأسمدة العامة جهودها؛ لفتح أسواق تصديرية جديدة لها، فى ظل المنافسة العالمية فى الصناعة الهامة، وارتفاع المنافسة الدولية بين الشركات لضمان تسويق منتجها وتحقيق أقصي استفادة.

وكشف المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية " كيما " ل " الخليج 365" أن الشركات تسعى لتنويع الاسواق واكتساب عملاء جدد؛ لتسويق الأسمدة وضمان تحقيق المستهدف منها، لافتا إن هذا الأمر يرتبط بشكل مباشر بنوعية وجودة السماد.

أضاف رضوان أنه لأول مرة بدأت الأسمدة المصرية تصل إلى البرازيل كسوق جديد ، بجانب الأسواق التقليدية فى أسيا وأفريقيا وأوروبا ، موضحا أن جودة المنتج المصرى وراء تواجده في مختلف دول العالم، مما يمهد لزيادة صادرات الأسمدة؛ بما يتوافق مع خطة الحكومة لزيادة صادرات مصر لـ 100 مليار دولار سنويا .

أوضح إنه تم تصدير 130 ألف طن سماد يوريا زراعى بقيمة تصل لنحو 40 مليون دولار، خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2021، بعد الوفاء بحصة وزارة الزراعة، معتبرا أن زيادة الصادرات بمثابة انطلاقة جديدة للشركة.

يذكر أن صادرات الأسمدة المصرية تصل لنحو 2 مليار دولار سنويا.