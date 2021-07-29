شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الصينية تقود مكاسب مؤشرات الأسهم الآسيوية مع مستهل تداولات الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مع قيادة مؤشرات الأسهم الصينية لمسيرات المكاسب اليوم الخميس في أعقاب أخبار منظمو الأوراق المالية في الصين شركات السمسرة بالأمس أنه سيسمح للشركات الصينية بالاكتتاب العام في الولايات المتحدة طالما أنها تفي بمتطلبات الإدراج وفقاً لما أفاد مصدر مطلع على الأمر لشبكة "سي-أن-بي-سي" الإخبارية منذ قليل.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 3.8 مقابل 0.6 في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تسارع النمو إلى 1.9% مقابل 0.2% في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات من التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلي 1.1%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو في واشنطون والذي تم البقاء من خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار، بالإضافة إلى طمأنة الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك بشكل تدريجي للغاية نحو تقليص التحفيز إذا أحرزت الولايات المتحدة مزيداً من التقدم الاقتصادي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.22% ليربح 4.26 نقطة ويصل إلى المستوى 1,923.91، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.68% ليربح هو الأخر 186.76 نقطة ويصل إلى المستوى 27,768.42.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.42% ليربح 67.39 نقطة ويصل إلى المستوى 4,827.87، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.04% ليربح هو الأخر 34.97 نقطة ويصل إلى المستوى 3,396.56.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 2.74% ليربح 698.61 نقطة ويصل إلى المستوى 26,172.49، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.07% ليربح هو الأخر 2.31 نقطة ويصل إلى المستوى 3,239.17.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.56% ليربح 71.10 نقطة ويصل إلى المستوى 12,666.42، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.32% ليربح هو الأخر 23.32 نقطة ويصل إلى المستوى 7,402.60.