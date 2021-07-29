شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت فوق مستوى 74.70، ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية جديدة الآن، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 76.00 ثم 77.80، بينما يمثل الثبات فوق مستويات 74.70 و74.00 شرط مهم لتحقيقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.80 والمقاومة 76.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد