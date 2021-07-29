الاقتصاد

النفط يزحف نحو الأعلى – تحليل - 29-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية هادئة ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 73.30، ونتوقّع اختراق هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو 75.00 كهدف تالي، حيث يحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50.

 

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 71.05 والثبات بإغلاق يومي دونه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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