شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزحف نحو الأعلى – تحليل - 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية هادئة ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 73.30، ونتوقّع اختراق هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو 75.00 كهدف تالي، حيث يحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 71.05 والثبات بإغلاق يومي دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد