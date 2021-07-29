شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الذهب تداولات إيجابية ملحوظة ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 1825.15، لينحصر السعر بين هذه المقاومة والدعم 1797.00، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد تداولات جانبية بين هذين المستويين إلى أن يتمكن السعر من تخطي أحدهما وتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن مواصلة الارتفاع واختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1860.00، بينما يمثل كسر الدعم مفتاح استمرار التصحيح الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1770.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي