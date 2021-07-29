شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يكسر دعم القناة – تحليل - 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي كسراً لدعم القناة الصاعدة وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط للموجة الصاعدة التي تم قياسها من 1.2007 إلى 1.2807، ويجري اختباراً لمستوى 38.2% فيبوناتشي الآن عند 1.2500، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى مستويات 1.2407 ثم 1.2313 كأهداف سلبية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2620 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2430 والمقاومة 1.2560

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط