شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الين هبوطاً بعد الاقتراب من مقاومة القناة الهابطة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 109.22.

كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 108.60 كهدف سلبي تالي، في حين إن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 110.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط