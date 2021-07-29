شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتفاع – تحليل - 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة منذ مساء يوم أمس، ويقترب من هدفنا المنتظر عند 1.1888، ونرجّح تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 1.1975.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.1780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد