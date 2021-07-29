شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سلع ارتفعت صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي تطور الصادرات والواردات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020، والتي أظهرت أن الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكية وصلت إلى 4693.5 مليون دولار عام 2020، وتمثل 6.7% من واردات مصر من العالم مقابل 4999.5 مليـون دولار عام 2019، بنسبـة انخفـاض بلغت 6.1%.

وتشير بيانات نشرة العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية التي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها إلى أن هناك مجموعة من السلع التي شهدت ارتفاعا فى صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2020، مقابل صادرات عام 2019 وفقا لما يلي:

- خضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل بلغت 35 مليون و122 ألف دولار 2020، مقابل 26 مليون و677 ألف دولار عام 2019، بزيادة بلغت 8 ملايين و445 ألف دولار

- بن وشاى بقيمة مليون و899 ألف دولار عام 2020، مقابل 826 ألف دولار فقط خلال 2019، بزيادة بلغت مليون و73 ألف دولار

- حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف بقيمة 47 مليون 621 ألف دولار عام 2020، مقابل 36 مليون و161 ألف دولار عام 2019، بزيادة بلغت 11 مليون و460 ألف دولار

- محضرات لحوم وأسماك أو أسماك أو قشريات بقيمة 2 مليون و227 ألف دولار عام 2002، مقابل 176 ألف دولار عام 2019، بزيادة 2 مليون و51 ألف دولار

- سكر ومصنوعات سكرية 6 ملايين و269 ألف دولار عام 2020، مقابل 98 ألف دولار عام 2019، بزيادة 6 ملايين و171 ألف دولار

- محضرات حبوب ودقيق ونشا مليونى و904 ألف دولار عام 2020، مقابل مليون و700 ألف دولار عام 2019، بزيادة بلغت مليون و204 ألف دولار

- زيوت عطرية ومحضرات تجميل 17 مليون و960 ألف دولار عام 2020، مقابل 10 مليون و416 ألف دولار 2019، بزيادة 7 ملايين و544 ألف دولار