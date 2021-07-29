شكرا لقرائتكم خبر عن إنوفست (INOVEST) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الاربعاء عند مستوى 112 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 90 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستويات قد تصل الى 105 فلس كمستوى اول ثم 90 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 120 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 108 فلس وبين مستوى المقاومة هو 114 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط