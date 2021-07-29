شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 1.43 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1.45 ريال، في ظل استمرار تداول السهم اسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.35 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.47 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.41 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.44 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط