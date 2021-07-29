شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 240 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 250 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي قد يدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 220 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 250 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 236 فلس وبين مستوى المقاومة هو 242 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط