شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 106 فلس، وذلك بعد سلسلة من الارتفاع التي بداها السهم منذ اسبوعين، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 97 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 113 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 102.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 110.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط