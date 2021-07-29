شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 9.231 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 9.26 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين بشان الاتجاه القادم للسهم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا للوصول لمستوى الدعم الهام عند 9 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.35 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.19 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.28 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط