شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية د ق (NIH) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه في الاجل القصير ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 110 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في شهر، وبالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع امكانية ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة 120 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 105 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 108 وبين مستوى المقاومة هو 114 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد