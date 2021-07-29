شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 2.185 ريال، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر "Price ROC" وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2.13 ريال كمستوى اول ثم 2.04 ريال كمستوى ثان خلال الايام والاسابيع القادمةن شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.25 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.17 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.19 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط