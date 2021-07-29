شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 52 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في اسبوعين، وذلك بعدما اقترب السهم من مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 57 فلس، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 44 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 57 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 49.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 54.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط