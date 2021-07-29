شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يتحرك لاسفل -تحليل صباحي- 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل كما اشرنا في تقريرنا الاخير منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 1.461 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 1.48 ريال، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع مزيدا من التحرك لاسفل خلال الايام القادمة للوصول لمستويات 1.42 ريال كمستوى اول ثم 1.35 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.45 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.47 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط