شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاربعاء عند مستوى 7110 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، ومقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 7050 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 7300 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 7000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,098 بينما مستوى المقاومة هو 7,131 نقطة