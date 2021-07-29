شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10708 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 10720 نقطة، وهو ما قد يضغط على المؤشر مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 10500 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,600 بينما مستوى المقاومة هو 10,722 نقطة