شكرا لقرائتكم خبر عن 105 مركز تحويل.. أهم المعلومات عن تطور معدلات تحويل السيارات للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1-تحويل نحو 51 ألف سيارة خلال العام المالى 2020/2021.

2-اجمالى عدد السيارات العاملة بالغاز نحو 370 الف سيارة.

3-إضافة 27 مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خلال 2020/2021.

4- إجمال عدد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز 105 مركز تحويل لخدمة الراغبين فى التحويل على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط.

يذكر أن قطاع البترول بدأ لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ فى تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور.