شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن أهم شخصية عربية تعمل بالبنك الدولى منذ 15 عاما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبوأت شخصيات عربية كثيرة مناصب دولية ، داخل البنك الدولى على مدار السنوات الماضية، بينهم عدد من المصريين، إلا إنه خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة لمعت شخصية عربية فى أروقة البنك الدولى تعرف عليها.

بحسب ما نشره البنك الدولى عنه، فإن الدكتور ميرزا حسين حسن يشغل حاليا منصب عميد مجلس المديرين التنفيذيين، مجموعة البنك الدولي.

وميرزا حسين حسن، الذي يحمل الجنسية الكويتية، انتخب عام 2006 ليمثل 13 بلدا في مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي. علاوة على ذلك، أصبح ميرزا حسن عميدا للمجلس عام 2012.

وخلال زيارة له للقاهرة ، قال المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن، "حريصون على مساندة المرحلة القادمة من الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، والتركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية، وفي صعيد مصر شهدنا بشكل مباشر مدى التقدم في تحقيق نتائج المشروعات التي تساندها مجموعة البنك الدولي، ورأينا كيف أنها تخلق فرصًا أفضل للمصريين وتشجع التنمية الشاملة المستدامة".

وبحسب البنك الدولى فإن حسن ينهض بوصفه مديرا تنفيذيا، بمسؤوليتين حيث يمثل مصالح ومخاوف دائرة البلدان الثلاثة عشرة أمام المجلس ومجلس إدارة البنك،

وكذلك مصالح ومخاوف البنك أمام مجموعة البلدان التي انتخبته. وفي إطار هذا الدور، يدرس السيد حسن المقترحات التي يطرحها الرئيس ويتخذ قرارات بشأنها، وهي: قروض وضمانات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنح واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، واستثمارات مؤسسة التمويل الدولية، وضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ويتخذ قرارات بشأن السياسات التي تؤثر على العمليات العامة للبنك الدولي.

ويحمل الدكتور ميرزا حسن درجة الدكتوراه في علوم الإدارة من كلية إمبريال للعلوم والتكنولوجيا والطلب، المملكة المتحدة. وتنوعت خبراته قبل انضمامه إلى البنك الدولي، فقد شغل منصب وكيل القطاع الصناعي بالكويت، واحتل مناصب عديدة في جامعة الكويت وسفارة الكويت بالولايات المتحدة وفي القطاع الخاص أيضا، عضو مجالس إدارة عدة مؤسسات أيضا.