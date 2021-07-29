شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم مدينة المعرفة (4310) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.09% بما يعادل -0.02 نقطة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 21.52، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 23.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.52 ومستوى المقاومة 23.00.