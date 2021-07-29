شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اتحاد اتصالات (7020) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.94% ليكسب السهم نحو 30 هللة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 32.30، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المهم 30.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.55 ومستوى المقاومة 32.60.