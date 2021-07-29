شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المجموعة السعودية (2250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.07% ليخسر السهم نحو 40 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوما ًالسابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.85، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 39.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.85 ومستوى المقاومة 38.40.