شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أنابيب (2200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، كما يتأثر السهم بسيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.28% بما يعادل -0.06 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 21.04، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 19.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.96 ومستوى المقاومة 22.00.