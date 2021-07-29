شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعادة (8200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.39% بما يعادل -0.26 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.81، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 19.76.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.81 ومستوى المقاومة 19.39.