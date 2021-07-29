شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.90% ليخسر السهم نحو 50 هللة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 51.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 60.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.80 ومستوى المقاومة 58.60.