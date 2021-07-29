شكرا لقرائتكم خبر عن ساب تكافل يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ساب تكافل (8080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.45% ليخسر السهم نحو 15 هللة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن أمام ذلك يظل الضغط السلبي قائماً بسبب تداولات السهم دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.15، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 35.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.70 ومستوى المقاومة 34.85.