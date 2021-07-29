شكرا لقرائتكم خبر عن الدرع العربي يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم الدرع العربي (8070) في آخر جلساته، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.17% بما يعادل -0.04 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ان استقر أعلى مستوى 24.14، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 25.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.60 ومستوى المقاومة 25.25.