شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى يصعد متأثراً بتركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى (NOMUC) في آخر جلساته، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.25% بما يعادل 60.441 نقطة، وقد جاء ارتفاع المؤشر طفيفاً نتيجة بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول المؤشر تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق تركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22,873.94، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 25,676.00.