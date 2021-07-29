شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جاكو (6020) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.64% بما يعادل 0.20 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 30.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 35.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.90 ومستوى المقاومة 33.20.